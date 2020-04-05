ГИБДД Петрозаводска проверяет водителей на предмет цели их поездки

Сегодня, 5 апреля, примерно с 11 часов дня на проспекте имени Александра Невского работает ГИБДД, проверяя водителей в том числе на предмет цели их поездки. Об этом сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

«Перед выездом не забудьте: паспорт, страховочку, водительское, ну, и справочку для тех, кто работает. Проверяют всё»,

- сообщают очевидцы.

По другим источникам, массовые проверки водителей в Петрозаводске ждут уже с понедельника.

В соцсетях даже называют сумму штрафа – до 15 тысяч рублей. Там же, между тем, распространяется и информация о том, что любые наказания за передвижения незаконны, пока не введен режим ЧС. А без него свободу передвижения гарантирует 27 статья Конституции.

Между тем, три дня назад Артур Парфенчиков рассказал о том, кто имеет право передвигаться по улицам в период карантина.