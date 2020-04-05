Госпиталь для ветеранов с четверга станет главным местом обсервации

Госпиталь для ветеранов в Петрозаводске, где традиционно проходят лечение и реабилитацию пожилые пациенты, уже с четверга может заработать как главная клиника по лечению коронавирусных больных. Об этом пишет на своей странице во «Вконтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Мы завершаем обустройство на базе госпиталя для ветеранов основной клиники по лечению короновируса. Проблема уже не в аппаратах ИВЛ - они есть (в том числе вчера поступила партия новых из пяти штук).Сейчас мы ждём из Петербурга специальные розетки для завершения оснащения последних помещений госпиталя. Думаю, к четвергу все работы в госпитале мы завершим, и он будет готов к одновременному приему более ста пациентов»,

- сообщает глава Карелии.

Также по его словам, к концу следующей недели республика будет готова к смягчению мер изоляции.