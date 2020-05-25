Публикуем новые улицы, где живут больные COVID-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

Так, судя по карте, 25 мая в столице республики новые заболевшие появились на улицах Ф.Тимоскайнена, Машезерская (дом № 48А) и Репникова (9А), а также на переулке Попова (4).

Напомним, что за минувшие сутки в Карелии подтверждено 15 новых случаев коронавируса: 5 из них – в поселке Ильинский Олонецкого района (после контакта с ранее заболевшими), 5 – в Петрозаводске. Два человека заболели в Лахденпохском районе (1 – в поселке Куркиеки и 1 – в поселке Раухала). Один заболевший – в поселке Готнаволок Кондопожского района, 1 – в Сортавале и 1 – в Сегеже.

Добавим, что глава Карелии ожидает очередную вспышку коронавируса в Беломорске, где в последние дни зарегистрировано 8 случаев пневмонии. У всех заболевших клиническая картина коронавируса, трое пациентов старше 80 лет в тяжелом состоянии, с тотальным поражением легких.