Индекс самоизоляции снижается в Петрозаводске

По оценке сервиса «Яндекс», индекс самоизоляции в столице Карелии на 11:00 в понедельник, 25 мая, составляет 1,5 балла из пяти возможных (на улице очень много людей). Для сравнения, в Москве – 1,9, а в Санкт-Петербурге – 1,5.

В течение дня этот показатель выглядел таким образом:

– 08:00 – 3,1

– 09:00 – 2,2

– 10:00 – 1,7

До пандемии коронавируса индекс самоизоляции в Петрозаводске на 11:00 был 1,5 (на улице очень много людей). В дни жесткой самоизоляции он достигал отметки 4,7 (на улице почти никого нет). То есть в городе жизнь почти вернулась в свое привычное русло.

Федеральные СМИ отмечают, что индекс самоизоляции снижается в стране с каждым днем рекордными темпами.