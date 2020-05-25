25 мая 2020, 12:00
В Карелии стартовал прием заявлений на добычу кабана
Охотники смогут добывать кабанов с 1 июня по 31 декабря
С сегодняшнего дня с девяти часов утра в Карелии открыт прием заявлений на получений разрешений для добычи кабана.
Охота на кабанов откроется в республике 1 июня и продлится до 31 декабря.
По сообщению республиканского Минприоды, подать заявление можно только на портале государственных и муниципальных услуг республики.
«В административном регламенте по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов» необходимо указать адрес: г. Петрозаводск»,
- сообщает паблик министерства.
Отмечается, что заявления не принимают в МФЦ, курьерской почтой и при личном обращении.