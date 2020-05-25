25 мая 2020, 12:00
Общество

В Карелии стартовал прием заявлений на добычу кабана

Охотники смогут добывать кабанов с 1 июня по 31 декабря

С сегодняшнего дня с девяти часов утра в Карелии открыт прием заявлений на получений разрешений для добычи кабана.

Охота на кабанов откроется в республике 1 июня и продлится до 31 декабря.

По сообщению республиканского Минприоды, подать заявление можно только на портале государственных и муниципальных услуг республики.

«В административном регламенте по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов» необходимо указать адрес: г. Петрозаводск»,

- сообщает паблик министерства.

Отмечается, что заявления не принимают в МФЦ, курьерской почтой и при личном обращении.

 

Обсудить
просмотр
168318
Метки: 
охота
Минприроды РК
новости Карелии
разрешение
охотники
кабаны