В Карелии стартовал прием заявлений на добычу кабана

С сегодняшнего дня с девяти часов утра в Карелии открыт прием заявлений на получений разрешений для добычи кабана.

Охота на кабанов откроется в республике 1 июня и продлится до 31 декабря.

По сообщению республиканского Минприоды, подать заявление можно только на портале государственных и муниципальных услуг республики.

«В административном регламенте по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов» необходимо указать адрес: г. Петрозаводск»,

- сообщает паблик министерства.

Отмечается, что заявления не принимают в МФЦ, курьерской почтой и при личном обращении.