Одобрен проект восстановления сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге

Проект сгоревшей в 2018 году в Кондопоге Успенской церкви прошел историко-культурную экспертизу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлию Алипову, архитектурная концепция получила одобрение. Проект с окончательной сметной стоимостью будет готов к июню.

По словам Алиповой, подрядчик скорректирует сметную стоимость, так как будет пересчитан объем ручного труда. Вдобавок из документации изъяли блок по пожарной безопасности храма. Эти работы планируется включить в другой контракт для создания индивидуальной системы пожаротушения.

По сообщению издания, власти республики готовят обращение на федеральный уровень по вопросам финансирования работ и возможности заключения контракта с единственным поставщиком, чтобы избежать проблем с неквалифицированными компаниями.

Построенная в 1774 году церковь была уничтожена в результате поджога в августе 2018 года. Фигурант дела, подросток, по решению суда был направлен на принудительное лечение.