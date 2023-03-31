Сруб сгоревшей Успенской церкви начнут воссоздавать в конце апреля

Воссоздавать сруб сгоревшего Успенского храма в Кондопоге начнут в конце апреля. Подрядчиком стала компания «Интехстрой» из Владимира, сообщили власти Карелии.

Подходящий по характеристикам лес уже заготовили в Кировской области, сейчас его начнут сортировать и очищать от коры. Восстановление сруба начнется на производственной площадке подрядчика, потом его по частям перевезут в Кондопогу и там соберут.

Напомним, деревянная Успенская церковь 1774 года постройки была полностью уничтожена огнем в 2018 году. Реставраторы собираются восстановить храм таким, каким он был до пожара. //фото: официальные источники