Перебои с телевещанием ожидаются в некоторых районах Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии представил график отключений телевещания на неделю с 3 по 9 апреля.

Так, в разные дни недели перебои в работе телевидения и радио ожидаются в Лахденпохье, а также в поселках Кривой Порог и Софпорог. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства будут связаны с плановыми профилактическими работами, а также с монтажом оборудования. // Фото: unsplash.com