Движение по «Коле» в Карелии ограничат почти на полгода

Движение транспорта по двум участкам автодороги «Кола» ограничат с 16 апреля. Речь идет о путепроводах в Медвежьегорском и Сегежском районах, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Ограничения введут из-за ремонта, они будут действовать вплоть до 12 октября текущего года.

В частности, реверсивное движение организуют по мосту через железную дорогу недалеко от станции Масельгская в Медвежьегорском районе. По переправе через реку Сегежа в Сегежском районе тоже введут реверс, но чуть позднее - с 16 мая.

Ограничение по массе составит 80 т, допустимая нагрузка на ось — 11 т, габарит проезда — 4,50 м. // фото: ФКУ Упрдор «Кола»