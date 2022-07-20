Начаты работы по восстановлению Успенской церкви

В Кондопоге стартовали работы по восстановлению Успенской церкви, сгоревшей летом 2018 года. Об этом сообщает управление пресс-службы главы РК.

Объект культурного наследия федерального значения восстановит фирма из Владимира. Контролировать процесс будут специалисты Центральных научно-реставрационных проектных мастерских.

В этом году реставраторам предстоит демонтировать защитное укрытие, полностью разобрать остатки исторических конструкций и выполнить работы по устройству фундамента. Исторические бревна будут вывезены на специально подготовленную площадку для детального изучения - несмотря на полученные повреждения, они все еще содержат уникальную информацию.

Пока что решаются организационные вопросы и готовится площадка - скашивается трава, обустраивается строительный городок. Фото управления пресс-службы главы РК