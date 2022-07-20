Рок-фестиваль «Рыбка» состоится в Сегеже

В Сегеже 22 июля в 18.00 стартует Рок-фестиваль «Рыбка» (5+). Концерты пройдут на открытой площадке гостиничного комплекса в течение двух дней. Фестиваль перешагнул рубеж в четверть века в прошлом году, а количество принимающих в нем участие музыкальных коллективов превысило тысячу.

На этот раз «Рыбку» откроют совместное предприятие подростковых объединений Сегежской студии «Мой друг-гитара» и студия «Живые струны» из Кеми. Из Петрозаводска приедет рок-н-ролл и ритм-энд-блюз «Днем с огнем» и «Все по взрослому», гранж-альтернатива «Обман зрения», блюз на хорошем английском The Free Walker. Ожидаются также участники Un Real из Таллина и гости из мотоклуба «Ночные волки».

«Целевая аудитория фестиваля самая широкая. Это дети 5-7 лет приходящие со своими родителями, подростки и молодежь, которым интересно и посмотреть, и выступить. Большая часть публики – люди зрелого возраста, а также те, кому кому за 60 и 70. Постоянному участнику фестиваля Герману Ивановичу Фирсову из Кондопоги – 86, и он снова на сцене»,

- рассказали организаторы. Фото: клубкотел.рф.