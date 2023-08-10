10 августа 2023, 14:31
Общество

На восстановление сгоревшей Успенской церкви собрали более 9 миллионов

На месте пострадавшего от огня храма в Кондопоге ведутся земляные работы, а над новым срубом работают во Владимире

С момента пожара, почти полностью уничтожившего памятник 18 века в Кондопоге прошло 5 лет. Успенская церковь в городе бумажников сгорел в этот день в 2018 году в результате поджога.

С тех пор на восстановление объекта культурного наследия федерального значения собирали и продолжают собирать деньги, на месте храма сегодня ведутся земляные работы по обустройству фундамента. Во Владимире воссоздают сруб храма. Также на деньги пожертвований воссоздают иконостас, здесь помогают столичные специалисты. Об этом на своей странице в соцсети написал директор благотворительного фонда «Северный духовный путь» Александр Лысенковский. На воссоздание сгоревшей церкви собрали более 9 миллионов рублей 700 тысяч.

«Успенская церковь будет воссоздана, в этом сомнений нет. Но еще более важно, что эта трагедия объединила огромное количество людей в России и за ее пределами вокруг вечных ценностей – православной веры, надежды и милосердия», - написал руководитель фонда.

Успенская деревянная церковь сгорела в августе 2018 года. Ее поджег подросток, все здание и имущество уничтожил огонь. // фото «Петрозаводск говорит»

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