10 августа 2023, 14:30
Овощи заметно подешевели в Карелии
Жителям республики рассказали об изменениях цен на основные продукты за неделю
Карелиястат предоставил данные об изменении цен на основные продукты за неделю с 1 по 7 августа. Информация приведена на сайте ведомства.
Так, подешевели многие овощи. Картофель упал в цене на 18,2%, морковь - 13,3%, капуста - 6,6%, лук - 4,1%, помидоры - 2,4%, огурцы - 1%. Подорожала только свекла - на 1%.
Из числа других продуктов подешевели подсолнечное масло, вареная колбаса, молоко, макароны, мука (2,7 - 4,6%). Подорожали сахарный песок, курица, пшено, чай (2,2 - 4%).
Мониторинг цен еженедельно ведется в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото: freepik.com / Jcomp