Овощи заметно подешевели в Карелии

Карелиястат предоставил данные об изменении цен на основные продукты за неделю с 1 по 7 августа. Информация приведена на сайте ведомства.

Так, подешевели многие овощи. Картофель упал в цене на 18,2%, морковь - 13,3%, капуста - 6,6%, лук - 4,1%, помидоры - 2,4%, огурцы - 1%. Подорожала только свекла - на 1%.

Из числа других продуктов подешевели подсолнечное масло, вареная колбаса, молоко, макароны, мука (2,7 - 4,6%). Подорожали сахарный песок, курица, пшено, чай (2,2 - 4%).

Мониторинг цен еженедельно ведется в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото: freepik.com / Jcomp