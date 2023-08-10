Башенные часы на площади Петрозаводска вновь запустят

Врио мэра столицы Карелии и председатель Петросовета совместно осуществили осмотр, чтобы оценить ход выполнения работ по благоустройству района Древлянка и узнать, насколько они продвигаются.

Врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова и председатель Петросовета Надежда Дрейзис провели проверку работ, выполняемых подрядчиками для благоустройства объектов в районе Древлянка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В сквере Знаний были установлены игровой и спортивный комплексы, а также скамейки и урны. Следующим шагом стало решение вопроса установки дополнительных опор для уличного освещения.

Также планируется благоустройство Почтовой площади, где подрядчик намерен обустроить тротуар, установить водоотводный лоток, заняться подстриганием газонов, посадкой цветов, и приобрести и установить до конца строительного сезона новые скамейки и урны.

Также в центре площади будет установлена фигура тигра из гранита. Еще одним планом является замена сломанных часов на здании почты.