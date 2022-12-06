Над восстановлением иконостаса Успенской церкви работают москвичи

Специалисты из Москвы работают сейчас в фондах музея-заповедника «Кижи». Это связано с проектом восстановления иконостаса сгоревшей в Кондопоге Успенской церкви, рассказали в Петрозаводской и Карельской епархии.

Приехали руководитель и сотрудники художественной мастерской факультета церковных художества Православного Свято-Тихоновского университета.

Гости - Лариса Гачева, Татьяна Трепова, Марина Голегузова изучают ряд икон из собрания «Кижей». В 90-е годы Татьяна Трепова уже копировала иконы в Кижах и писала образа для Покровской церкви Кижского погоста.

Напомним, Успенская деревянная церковь сгорела в августе 2018 года. Ее поджег подросток, все здание и имущество уничтожил огонь. // фото: «Церковь Успения Пресвятой Богородицы Кондопога»/ВКонтакте