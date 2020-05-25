25 мая 2020, 11:29
Общество

Забежавшего в Петрозаводск лося пытаются спасти сотрудники Минприроды

Пара сохатых забрела в карельскую столицу накануне вечером, их запечатлели камеры компании «Ситилинк»

Сотрудники минприроды пытаются спасти лося, который не может выбраться из города, сообщает паблик «Республика» Карелия.

Как мы писали ранее, камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк», а также видеорегистратор очевидца, запечатлели, как по центру Петрозаводска бегает лось. В Минпророды РК пояснили, что сохатых была пара. Что привело животных в город – специалисты сказать затрудняются.

«Такое поведение не характерно для лосей в этот период. Скорее всего, они случайно вышли из леса, растерялись в непривычной среде и вместо того, чтобы вернуться, пошли в центр города»,

– говорится в сообщении паблика.

Одно животное удалось отогнать, и, по всей видимости, лось вернулся в родную стихию. А вот второй сейчас остается в районе СКК. Выйти самостоятельно он не может: с одной стороны – озеро, а вокруг жилые кварталы и промышленная зона. Поэтому специалисты минприроды попытаются его обездвижить и вывезти в лес.

 

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