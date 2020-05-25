Забежавшего в Петрозаводск лося пытаются спасти сотрудники Минприроды

Сотрудники минприроды пытаются спасти лося, который не может выбраться из города, сообщает паблик «Республика» Карелия.

Как мы писали ранее, камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк», а также видеорегистратор очевидца, запечатлели, как по центру Петрозаводска бегает лось. В Минпророды РК пояснили, что сохатых была пара. Что привело животных в город – специалисты сказать затрудняются.

«Такое поведение не характерно для лосей в этот период. Скорее всего, они случайно вышли из леса, растерялись в непривычной среде и вместо того, чтобы вернуться, пошли в центр города»,

– говорится в сообщении паблика.

Одно животное удалось отогнать, и, по всей видимости, лось вернулся в родную стихию. А вот второй сейчас остается в районе СКК. Выйти самостоятельно он не может: с одной стороны – озеро, а вокруг жилые кварталы и промышленная зона. Поэтому специалисты минприроды попытаются его обездвижить и вывезти в лес.