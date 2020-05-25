Уличные камеры запечатлели прогулку лося по центру Петрозаводска

Вчера, в воскресенье 24 мая, мы писали о том, что Александр Козюпа разместил видео в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии», как по центру Петрозаводска бегает лось. Видео снято с регистратора автомобиля, время – 10 вечера, воскресенье, 24 мая. Дело происходит на дороге, ведущей к Музыкальному театру. Животное просто перебегает дорогу.

Сегодня еще одно видео, как лось разгуливает по центру карельской столицы, разместила в сети компании «Ситилинк».

«24 мая, примерно в 21 час, молодой лось появился на окраине микрорайона Ключевая. Детвора успела порадоваться гостю. Но лось ушел в центр города, где его и заметили камеры Компании «Ситилинк»,

– говорится в сообщении компании.

Сотрудники организации предполагают, что после того, как лось перебежал площадь Кирова, у него было три маршрута – в госпиталь ветеранов, где оказывают помощь больным с коронавирусом, в Национальный архив Карелии или в Национальную библиотеку Карелии.

«В ночное время путь лося отследить по нашим камерам непросто. Но если кто-то подскажет, где зверенок появится с рассветом – попробуем его разглядеть. Возможно, эта информация поможет всем нам – и специалистам Минприроды Карелии – быстрее оказать ему помощь и вернуть в лес»,

– говорится в сообщении паблика.

Ждем комментарий Минприроды Карелии.