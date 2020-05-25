25 мая 2020, 09:28
Изменено время вебинара по мерам поддержки бизнеса в Карелии
Сегодня на вопросы ответят заместитель премьер-министра Карелии Дмитрий Родионов и министр экономического развития республики Олег Ермолаев
Изменилось время начала онлайн-вебинара для предпринимателей. Он пройдет сегодня, в понедельник, 25 мая, в 17.00.
На вебинаре на вопросы ответят заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов и министр экономического развития республики Олег Ермолаев. Они подробно расскажут о том, какие новые виды деятельности включены в перечень на предоставление мер поддержки в условиях пандемии коронавируса и как их получить.
Онлайн-трансляция будет доступна на странице главы Карелии Артура Парфенчикова в соцсетях.