Синоптики рассказали, что принесет в Карелию антициклон «Рольф»

Погода на Европейской территории России возвращается к нормальным показателям для конца мая. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейской территории России в центре в понедельник-вторник температуры от 15 до 18 градусов, со вторника уже и ночи потеплеют градусов на пять. Это уже майская погода, это уже не вызывает удивление. Давление будет повышаться, поэтому осадков практически не будет»,

– сказал он.

Что касается Карелии, то она уже почувствовала изменение погоды.

«Холодная ложбина, которая держала контроль над погодой в своих руках почти половину мая, разрушилась. На ее место пришел скандинавский антициклон «Рольф», который второй день подряд дарит нам солнечную погоду. Под лучами мощного майского солнца холодный антициклон прогреется буквально за пару-тройку дней»,

– пишет паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Дальше будет только теплеть. В карельской столице в ближайшие двое суток ожидается приятная погода, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска (ЕДДС) со ссылкой на прогнозирующие организации карельской столицы.

Во вторник, 26 мая, температура воздуха ожидается от +7 до +13 градусов, ветер прогнозируется юго-восточный 2–8 м/с, пройдет небольшой дождь.

В среду, 27 мая, температура воздуха будет от +7 до +15 градусов, ветер ожидается восточный, юго-восточный 3–8 м/с, осадков не ожидается.

В последующие дни, по информации Гидрометцентра России, погода в карельской столице будет выглядеть следующим образом:

В целом по Карелии, если судить по прогностическим картам Гидрометцентра России, в ближайшие пять суток – с 26 по 30 мая – температура воздуха будет чуть выше средних многолетних значений. Минимальная ночная температура воздуха ожидается в пределах +4, а максимальная дневная +16 градусов.

Добавим еще одну хорошую весть. По информации паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», далее, если сохранится эта воздушная масса, воздух сможет прогреться до +20...+25 градусов, а местами и выше.

Фото с kct-chelny.ru