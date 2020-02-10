Число жертв коронавируса превысило 900 человек

Число погибших от опасного вируса стремительно близится к отметке в тысячу.

По последним данным, заражены 40171 человек, из больниц выписаны 3281 человек, погибли 908 человек. По сообщению РИА Новости, более 187,5 тысячи человек, у которых был контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

По данным СМИ, число жертв нового коронавируса уже превысило общее число погибших от ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) с 2012 года. По состоянию на 9 февраля итоговое число жертв коронавируса превысило число жертв атипичной пневмонии SARS.

Коронавирус MERS был идентифицирован в Саудовской Аравии в 2012 году. С сентября 2012 года в 27 странах мира зарегистрировано 2494 случая заражения, 858 из них скончались. Последний случай заражения был зарегистрирован в январе 2020 года.

Специалисты считают, что SARS, и MERS опаснее нынешней вспышки коронавируса, так как уровень смертности SARS составлял 9,56%, у MERS – 34,4%, у нового коронавируса – чуть более 2,2%.