Ученые рассказали, когда эпидемия коронавируса достигнет пика

Пик распространения смертельного китайского коронавируса может наступить во второй половине февраля. Такие данные приводят в Лондонской школе гигиены и исследования тропических болезней, сообщает издание Bloomberg.

«Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5 процентов жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек», - отметил один из экспертов Адам Кухарский. При этом он подчеркнул, что точную дату назвать сложно.

Напомним, по данным на утро 9 февраля было известно о смерти более 800 человек от нового коронавируса. Заболевших более 37 тысяч.

Вирусу дали название - Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Эксперты подчеркивают, что это наименование - временное.