Артур Парфенчиков намерен ответить на вопросы карельского бизнеса

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщает на своей странице в соцсетях об очередном круглом столе с представителями бизнеса Карелии.

Руководитель региона обещает быть открытым для диалога.

«Друзья, мне поступает немало предложений о том, как можно организовать безопасную работу наших предприятий в условиях пандемии, в том числе и тех ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности – прим.ред), с которых ограничительные меры пока не сняты.



Я открыт для диалога, и готов рассмотреть любые рациональные идеи. Поэтому в понедельник, 18 мая, вновь проведем круглый стол с нашими предпринимателями. В режиме видеоконференцсвязи вместе обсудим все предложения, а также меры поддержки для нашего бизнеса»,