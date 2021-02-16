Студентам ПетрГУ возместят стоимость теста на антитела перед прививкой

В ПетрГУ открыт прививочный пункт для преподавателей и студентов. Сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутником V» можно в санатории-профилактории вуза на Герцена.

При этом студентам вуза, которые захотят перед вакцинацией сделать тест на антитела к коронавирусу, возместят его стоимость. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на ПетрГУ. Отмечается, что иммунноферментный анализ перед вакцинацией не является обязательным. Этот тест помогает определить, имеется ли у человека иммунитет к коронавирусу, а следовательно есть ли необходимость делать прививку.

Чтобы получить компенсацию, студентам ПетрГУ нужно с 1 по 10 марта написать заявление в студенческом профкоме. (фото petrsu.ru)