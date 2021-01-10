Российская статистика: кривая эпидемии идет вниз

За минувшие сутки впервые с 18 ноября России выявили менее 23 тысяч новых случаев коронавируса. За субботу инфекцию подхватили всего 22 851 человек. При этом выздоровели и выписались из больниц 24 080 человек, ещё 456 скончались. У 11,3 процента россиян болезнь протекала в бессимптомной форме.

Таким образом, общее число заражений за всё время эпидемии в России составило 3 401 954 случая. Умерли 61 837 пациентов, а вылечились 2 778 889 граждан. Коронавирус в России сегодня был выявлен в 83 регионах страны, среди которых лидером по числу заражений остаётся Москва.

В столице COVID-19 заболели 4216 человек, в то же время 7045 пациентов справились с инфекцией, 77 человек умерли.

На втором месте антирейтинга расположился Санкт-Петербург с 3010 новых случаев заражения ковидом. В Северной столице выздоровели 2684 человека, а скончались 50 пациентов. Тройку регионов с самой высокой заболеваемостью замыкает Московская область с 1292 случаями коронавируса. В Подмосковье инфекцию одолели 1399 человек, но 20 человек умерли.

Среди регионов по количеству заразившихся за сутки лидируют Нижегородская область (472 случая заражения), Свердловская область (387 случаев), Ростовская область (389 случаев), Воронежская область (390 случаев), Красноярский край (318 случаев), Архангельская область (241 случай). В Карелии, напомним, за минувшие сутки выявлено 230 вновь заразившихся граждан.