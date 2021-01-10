Принимаются заявки на «Гиперборею - 2021», но времени осталось мало

Городской дом культуры продолжает приём заявок на участие в XX Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур. Ежегодное творческое состязание будет организовано в Петрозаводске в рамках фестиваля «Гиперборея - 2021» со 2 по 6 февраля. Формат проведения зимнего праздника будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Традиционно заявлены три номинации: «Ледовая скульптура», «Снежная скульптура – большой куб» и «Снежная скульптура – малый куб». В каждой из них будет предварительно отобрано по 10 команд (от трёх человек). Авторы больших скульптур, ставшие победителями и призёрами, получат денежные призы. Остальных наградят дипломами и памятными подарками.

Также учреждён специальный приз жюри - «Кубок Борея».

Конкурсантам необходимо до 15 января подготовить эскиз будущей работы и направить его вместе с анкетой участника по электронной почте. В рабочие дни заявки принимаются по адресу: г.Петрозаводск, площадь Кирова, 1 (Городской дом культуры).

Итоги конкурса будут объявлены 6 февраля. Положение и анкета участника опубликованы на сайте Городского дома культуры.