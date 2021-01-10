Подходит к концу голосование за лучшее новогоднее оформление окон

Продолжается открытое голосование за творческие работы, направленные на конкурс новогодней иллюминации «Волшебный свет. Петрозаводск - 2021». В этом году к проекту присоединилось более 70 участников. Фотографии новогодних творений размещались на сайте Администрации Петрозаводска. Активнее всего поддержали конкурс дошкольные образовательные учреждения города.

Все желающие еще могут присоединиться к голосованию и повлиять на итоги творческого турнира. Выбрать понравившуюся работу на странице проекта можно до 13 января. Для участия в голосовании необходимо состоять в официальной группе Администрации Петрозаводска «ВКонтакте».

Имена победителей будут объявлены 30 января. Участников, набравших наибольшее число голосов, отметят дипломами и памятными подарками.