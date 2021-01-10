10 января 2021, 12:00
Общество

Университет проведет онлайн-встречи с директорами институтов

Абитуриенты ПетрГУ смогут узнать все, что их интересует об учебе и особенностях грядущей приемной кампании

С 12 января в официальной группе ПетрГУ «Вконтакте» начнется серия онлайн-трансляций с директорами и представителями образовательных институтов. Об этом сообщает сайт университета.

Во время эфиров директора расскажут о новых образовательных программах и ответят на  вопросы абитуриентов. В чате можно будет задать вопросы о конкретном институте, конкретной образовательной программе или особенностях приемной кампании 2021 года.

Напомним, для зачисления в университет нужны результаты трех экзаменов. С этого года на некоторых направлениях подготовки есть экзамены по выбору.

Все эфиры пройдут в группе ПетрГУ «Вконтакте» в 16:00.

  • 12 января – Физико-технический институт
  • 14 января – Институт математики и информационных технологий
  • 18 января – Институт истории, политических и социальных наук
  • 20 января – Институт филологии
  • 22 января – Медицинский институт
  • 25 января – Институт лесных, горных и строительных наук
  • 27 января – Институт педагогики и психологии
  • 29 января – Институт физической культуры, спорта и туризма
  • 1 февраля – Институт иностранных языков
  • 3 февраля – Институт экономики и права
  • 5 февраля – Институт биологии, экологии и агротехнологий
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