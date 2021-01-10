Университет проведет онлайн-встречи с директорами институтов

С 12 января в официальной группе ПетрГУ «Вконтакте» начнется серия онлайн-трансляций с директорами и представителями образовательных институтов. Об этом сообщает сайт университета.

Во время эфиров директора расскажут о новых образовательных программах и ответят на вопросы абитуриентов. В чате можно будет задать вопросы о конкретном институте, конкретной образовательной программе или особенностях приемной кампании 2021 года.

Напомним, для зачисления в университет нужны результаты трех экзаменов. С этого года на некоторых направлениях подготовки есть экзамены по выбору.

Все эфиры пройдут в группе ПетрГУ «Вконтакте» в 16:00.