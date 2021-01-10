10 января 2021, 12:00
Университет проведет онлайн-встречи с директорами институтов
Абитуриенты ПетрГУ смогут узнать все, что их интересует об учебе и особенностях грядущей приемной кампании
С 12 января в официальной группе ПетрГУ «Вконтакте» начнется серия онлайн-трансляций с директорами и представителями образовательных институтов. Об этом сообщает сайт университета.
Во время эфиров директора расскажут о новых образовательных программах и ответят на вопросы абитуриентов. В чате можно будет задать вопросы о конкретном институте, конкретной образовательной программе или особенностях приемной кампании 2021 года.
Напомним, для зачисления в университет нужны результаты трех экзаменов. С этого года на некоторых направлениях подготовки есть экзамены по выбору.
Все эфиры пройдут в группе ПетрГУ «Вконтакте» в 16:00.
- 12 января – Физико-технический институт
- 14 января – Институт математики и информационных технологий
- 18 января – Институт истории, политических и социальных наук
- 20 января – Институт филологии
- 22 января – Медицинский институт
- 25 января – Институт лесных, горных и строительных наук
- 27 января – Институт педагогики и психологии
- 29 января – Институт физической культуры, спорта и туризма
- 1 февраля – Институт иностранных языков
- 3 февраля – Институт экономики и права
- 5 февраля – Институт биологии, экологии и агротехнологий