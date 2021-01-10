Определено, как будут работать школы и детские сады после каникул

Во-первых, для учеников 1, 2 и 3 классов каникулы продлены до 18 января 2021 года. Об этом сообщил официальный сайт администрации Петрозаводска.

Школьники 4-11-х классов с 11 января по 17 января приступают к обучению с использованием дистанционных образовательных технологий.

Продолжительность дистанционного обучения у классов разная, возвращение к штатному режиму будет поэтапным: с 18 января к обучению в школах приступят ученики с 1 по 4 классы, а также 9-классники и 11-классники.

С 1 февраля к привычной форме обучения приступают все остальные: ученики с 5 по 8 классы, а также 10-классники.

В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Петрозаводского округа «Основная общеобразовательная школа № 19» и «Основная школа № 32» организация образовательного процесса осуществляется на общих основаниях.

Муниципальные дошкольные образовательные организации продолжают работать в штатном режиме. Необходимо отметить, что с родителей дошкольников, посещавших детские сады, по-прежнему не будет взиматься родительская плата за присмотр и уход за детьми в дни, когда ребенок не посещает дошкольное учреждение.