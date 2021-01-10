Скончался актер Максим Браматкин

В возрасте 41 года умер российский актер театра и кино, режиссер, сценарист Максим Браматкин. В своем Facebook об этом сообщил режиссер Донатас Грудович, пишет «Свободная пресса».

«Умер мой любимый друг Максим Браматкин. В телефоне от него непрочитанное сообщение: «C новым годом, извини — я спал». Самое страшное — предчувствовал за неделю, но так и не доехал до него. От себя могу сказать, что последние наши годы с ним были плодотворными и он был большой молодец»,

— написал в соцсети Грудович.

Также режиссер добавил, что Браматкин «был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы».

При этом о причинах смерти артиста режиссер ничего не рассказал. Однако есть сведения о том, что Браматкин скончался из-за проблем с сердцем.

Максим Браматкин родился 5 января 1980 года в Москве. Он окончил театральное училище имени Щукина. Актер сыграл свыше 60 ролей в российских сериалах и кино. Наиболее известные из них: «Простые истины», «Магомаев», «Небо в огне» и «Гусар». // Фото: ruskino.ru