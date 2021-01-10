Контроль за соблюдением мер безопасности проводится ежедневно

Администрация Петрозаводска продолжает инспектировать объекты розничной торговли и сферы услуг. Плановая проверка действующих санитарных правил была организована в торговом центре «Карелия-Маркет», а также в гостиницах и хостелах.

Каждый день специалисты проводят обследование территории Рождественской ярмарки на площади Кирова. Торговые павильоны завершают работу сегодня, 10 января. Приобрести товары местного производства можно с 11 до 17 часов.

В ходе рейдов нарушений в торговых точках не выявлено. В одном из хостелов зафиксировано несоблюдение части требований. В месте заселения граждан отсутствуют журнал учёта температуры, стационарные диспенсеры, информация о мерах профилактики распространения коронавируса.

Контроль проведения противоэпидемиологических мероприятий осуществляется в ежедневном режиме.

Фото: Администрация Петрозаводска.