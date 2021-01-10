Два человека умерли от коронавируса за сутки в Карелии

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончались житель Петрозаводска 1943 года рождения и житель поселка Матросы 1956 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 230 человек. Из этого числа заболевших – 221 человек, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели 295 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4916,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2303,1 случая, по Северо-Западу – 3845,8.

32 человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3957 пациентов, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.