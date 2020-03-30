Время приема граждан сокращается участковыми полиции в Петрозаводске

Вниманию жителей Петрозаводска участковые полиции сокращают контакты с гражданами, сообщает пресс-центр МВД Карелии.

«Прием граждан участковыми уполномоченными полиции на территории Петрозаводского городского округа со 2 апреля 2020 года будет осуществляться каждый четверг с 17 до 19 часов»,

– говорится в сообщении.

Подробную информацию об адресах опорных пунктов полиции и телефонах участковых уполномоченных полиции можно найти на сайте МВД по Республике Карелия. Помимо этого, обращение или заявление в полицию можно подать удаленным способом через форму сайта МВД России.

Полиция Карелии призывает граждан проявить сознательность и по возможности избегать нахождения в местах с большим скоплением людей.

Ранее мы писали о том, что судебные приставы Карелии временно прекращают прием граждан.