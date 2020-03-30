В Петрозаводске еще можно оформить договор купли-продажи

Недельные каникулы в режиме карантина многим перепутали все планы. На неделю закрылись все офисы МФЦ, где граждане, в частности, могли зарегистрировать сделки купли-продажи недвижимости.

Понятно, что официально зарегистрировать сделку без участия государства не получится. Конечно, большинство граждан могут подождать, пока ситуация с пандемией прояснится, и жизнь вернется в относительно нормальное русло. Но что делать тем, кому срочно нужно оформить сделку?

В Петрозаводске еще осталась возможность оформить продажу или покупку недвижимости через офис Сбербанка на Ленина, 5.

Как пояснила сотрудница банка, 30 и 31 марта можно заказать услугу ДомКлик и оформить документы, придя в офис на проспекте Ленина. В банке рассказали, что с 1 апреля и до конца карантинной недели сделки проводится не будут.

Преимущества услуги ДомКлик в том, что вся процедура занимает приблизительно 30 минут. В течение двух суток на электронную почту продавца и покупателя придут документы, подтверждающие право перехода собственности. Сразу после регистрации сделки переводятся и деньги, которые до этого блокируются на специальном счете для безопасности как покупателя, так и продавца. Больше никуда обращаться гражданам не нужно, просто распечатать документы с электронной почты.

Документы заверены усиленной электронной подписью, но в случае необходимости можно прийти в офис Сбербанка, где вам поставят печать на бумажном варианте. Причем услуга эта стоит всего на 2 тысячи рублей дороже, чем те же самые манипуляции через МФЦ, где документы оформляются 10 дней, и нужно повторно за ними идти.