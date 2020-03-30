В Карелии гриппом и ОРВИ заболели более 8400 человек

По сообщению Роспотребнадзора, в Карелии за прошедшую неделю зарегистрировано 8430 случаев заболевания ОРВИ и гриппом (по сообщению на 23 марта в республике число заболевших равнялось 8215). Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 66% за счет возрастной группы 15 лет и старше.



В Петрозаводске зарегистрировано 5244 случаев заболевания. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидпорога на 52%.

«При обследовании больных ОРВИ и гриппом выделены вирусы гриппа А(H1N1)2009, прочие респираторные вирусы (риновирус, метапневмовирус, РС-вирус)»,

- говорится в сообщении управления федеральной службы по надзору.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют чаще мыть руки с мылом, использовать спиртсодержащие или дезинфицирующие салфетки, соблюдать дистанцию не менее одного метра от больных, не трогать руками глаза, нос или рот, носить маску, избегать посещения многолюдных мест. В случае болезни рекомендовано оставаться дома и вызывать врача.