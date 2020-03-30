Парфенчиков призвал верующих отказаться от посещения служб в храмах

Сегодня мы писали, что верующие Карелии продолжают посещать храмы, несмотря на запреты, а карельская епархия хранит гордое молчание по этому поводу. Свое мнение по этому поводу на своей странице в соцсетях высказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Друзья, вы спрашиваете меня, почему, несмотря на ограничительные меры, связанные с коронавироусом, в Карелии не отменяются службы в храмах Карельской епархии. Понимаю, что сейчас многим из нас нужна поддержка, которую люди ищут, обращаясь к вере. Кто-то напуган угрозой, расползающейся по миру с невиданной скоростью, у других свои резоны посетить церковь.

Я сам человек верующий, но считаю, что в нынешней ситуации, учитывая всю опасность новой коронавирусной инфекции, от участия в богослужениях нужно на время отказаться.

К этому призывает и наш Патриарх Кирилл. Он прямо сказал, что церковь призывает строго соблюдать все предписания, чтобы не допустить распространения вируса. Об этом же говорит и такой авторитетный человек как митрополит Псковский Тихон. Заразиться можно и в храме. Любой человек, чувствующий себя абсолютно здоровым, может быть носителем болезни. Согласен с позицией Митрополита Тихона: легкомыслие и самонадеянность могут привести к тому, что каждый может принести зло и стать невольным убийцей. Поэтому сейчас отказ от посещения церкви – это как раз и есть проявление любви к ближнему.

Справиться с испытанием, которое настигло весь мир, можно только общими усилиями. Поэтому ждем разумной позиции и от Карельской митрополии».

Напомним, одной из жестких мер по предотвращению распространения коронавируса, введенных главой Карелии Артуром Перфенчиковым, стал запрет гражданам посещать церкви и другие религиозные организации, пускать туда должны только служителей и персонал.