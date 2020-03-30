30 марта 2020, 16:04
Три улицы Петрозаводска останутся без электричества
В четверг, 2 апреля, электроэнергию в Соломенном временно отключат
Фото: unsplash.com
Жители трех улиц Соломенного останутся без электричества 2 апреля. В мэрии объяснили отключение электроэнергии необходимостью производства работ на объектах электросетевого хозяйства.
Так, без света останутся петрозаводчане, чьи дома расположены на Наволокской и Родниковой улицах, а также на Ялгубском шоссе. «Неудобства коснутся потребителей АО «Прионежская сетевая компания», - уточнили в горадминистрации.
23 января около 12:30 в Петрозаводске произошла крупная авария на электросетях. Без света остались сразу три района карельской столицы - Голиковка, Кукковка и Старая Кукковка.