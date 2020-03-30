Три улицы Петрозаводска останутся без электричества

Жители трех улиц Соломенного останутся без электричества 2 апреля. В мэрии объяснили отключение электроэнергии необходимостью производства работ на объектах электросетевого хозяйства.

Так, без света останутся петрозаводчане, чьи дома расположены на Наволокской и Родниковой улицах, а также на Ялгубском шоссе. «Неудобства коснутся потребителей АО «Прионежская сетевая компания», - уточнили в горадминистрации.

23 января около 12:30 в Петрозаводске произошла крупная авария на электросетях. Без света остались сразу три района карельской столицы - Голиковка, Кукковка и Старая Кукковка.