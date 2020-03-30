30 марта 2020, 16:04
Общество

Три улицы Петрозаводска останутся без электричества

В четверг, 2 апреля, электроэнергию в Соломенном временно отключат
Фото: unsplash.com

Жители трех улиц Соломенного останутся без электричества 2 апреля. В мэрии объяснили отключение электроэнергии необходимостью производства работ на объектах электросетевого хозяйства.

Так, без света останутся петрозаводчане, чьи дома расположены на Наволокской и Родниковой улицах, а также на Ялгубском шоссе. «Неудобства коснутся потребителей АО «Прионежская сетевая компания», - уточнили в горадминистрации.

23 января около 12:30 в Петрозаводске произошла крупная авария на электросетях. Без света остались сразу три района карельской столицы - Голиковка, Кукковка и Старая Кукковка.

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Мэрия
отключение электричества
Соломенное
Наволокская улица
Родниковая улица
Ялгубское шоссе
АО «Прионежская сетевая компания»
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