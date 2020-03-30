Власти Карелии готовятся ввести в республике режим полной самоизоляции

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк сообщила о том, что в правительстве республики обсуждается вопрос режима полной самоизоляции жителей республики. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил регионам рассмотреть возможность введения мер полной самоизоляции, которые ранее были приняты в Москве и Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом.

По словам Кабатюк, не все жители Карелии ответственно отнеслись к карантинным ограничениям. По ее словам, введение режима самоизоляции позволит бороться с нарушителями в рамках правового поля.

«В случае принятия такого решения людям будет необходимо ограничить передвижение по территории Карелии, за исключением выхода на работу, похода за продуктами или лекарствами, обращения в больницу за экстренной помощью, выгула домашних животных вблизи дома»,

- написала пресс-секретарь.

«Ждем решения федерального центра по определению мер ответственности за нарушение режима самоизоляции, чтобы понимать, какие инструменты воздействия будут в нашем распоряжении»,

- пояснил глава республики Артур Парфенчиков.

Он подчеркнул, что не исключается возможность изоляции отдельных населенных пунктов и закрытия региональных трасс в случае возникновения очагов распространения инфекции.

Вопрос с закрытием федеральных трасс необходимо решать вместе с федеральным центром. Ранее глава Карелии рассказал о ситуации с возможным закрытием границ республики для въезда жителей других регионов.