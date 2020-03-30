Хулиганы разбили фигурку лося в центре Петрозаводска

Неизвестные разбили один из городских арт-объектов на проспекте Ленина в столице Карелии. Хулиганы уронили фигурку лося, украшенного мозаикой. Фотографии поврежденного лося были опубликованы вечером 29 марта в паблике «Живой Петрозаводск».

«Знаменитый мозаичный лось - всё. Стоял у пр. Ленина, 9, никого не трогал, радовал глаз. Кому-то не сидится дома в карантин, и ноги-руки не на месте. Жалко и стыдно за поколение»,

- говорится в комментарии к фото. Пользователей паблика возмутил такой поступок.

«Я услышала только хлопок, выглянула в окно и увидела убегавших и громко ржущих 5-6 подростков. Надеюсь, по камерам и таймингу можно вычислить хулиганье и надавать по жопе»,

- написала также на своей странице в соцсети известная в городе блогер Наталья Ермолина.

Фото: «Живой Петрозаводск» и Наталья Ермолина