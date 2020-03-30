Парфенчиков выступил с заявлением по поводу закрытия границ Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков на сегодняшнем совещании в формате видеоконференции с представителями районов республики рассказал о ситуации с возможным закрытием границ Карелии для въезда жителей других регионов.

По словам губернатора, этот вопрос непростой, поскольку по территории республики проходят несколько федеральных трасс, которые соединяют, в том числе, Мурманскую область с остальными субъектами РФ. Это трассы «Сортавала», «Кола», «Вологда-Медвежьегорск». Решать вопрос закрытия границ республики необходимо лишь в тесном взаимодействии с федеральным центром и с соседями из Мурманской области, уверен Парфенчиков.

При этом глава Карелии допустил, что отдельные населенные пункты в республике могут быть при необходимости изолированы.

Напомним, на этой неделе распоряжением Артура Парфенчикова в республике закрыты все магазины, кроме продуктовых, АЗС и магазинов, торгующих товарами первой необходимости. Перестал работать общественный транспорт. Закрыты детские сады. Жителей республики призвали оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.