Администрация Кемского района переходит на закрытый режим работы

Власти Кемского района обеспокоены с ситуацией распространения коронавируса. Глава района Дмитрий Петров на своей странице в соцсетях опубликовал пост, где сообщает в том числе о новом режиме работы мэрии.

«Кемский район по статистике уверенно держит второе место по республике. Если раньше статистику увеличивали в основном за счёт работников Белопорожских ГЭС, то сейчас рост в Кеми. На данный момент 8 человек с подтверждённым тестом на коронавирус. (+ 11 выздоровевших)

Администрация переходит на закрытый режим работы. Приема в понедельник не будет. Прошу всех поберечь себя и близких. В городе много приезжих, многие кемляне сами активно путешествуют по стране. Поэтому: Маски + социальная дистанция + температурный контроль. В половине случаев заболевание протекает бессимптомно. Будьте бдительны!»,

- пишет Петров.

Напомним, в Кемском районе на 1 августе было зарегистрировано 133 больных. Это второй после Петрозаводска очаг зараженных в республике.