02 августа 2020, 10:54
Родные утонувшего в Ключевском карьере подростка ищут свидетелей
Отец погибшего мальчика хочет понять, что произошло на самом деле
Отец 15-летнего подростка, который утонул в карьере на Ключевой 19 июля, ищет свидетелей происшествия, сообщает «Губдейли».
«Следствие, как рассказали родственники, продлили на месяц. Пока правоохранители проводят проверку, отец подростка хочет сам понять, что же случилось в тот злополучный день, и надеется сделать это с помощью информации очевидцев»,
- пишет издание.
Людей, обладающих информацией, просят звонить по телефонам: 8-911-408-33-48 или 8-900-455-72-25.
Надежда есть, так как трагедия произошла на глазах у многочисленных свидетелей. Напомним, подросток пришел на карьер с компанией. Купался, но в какой-то момент не смог выплыть.