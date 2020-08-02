Родные утонувшего в Ключевском карьере подростка ищут свидетелей

Отец 15-летнего подростка, который утонул в карьере на Ключевой 19 июля, ищет свидетелей происшествия, сообщает «Губдейли».

«Следствие, как рассказали родственники, продлили на месяц. Пока правоохранители проводят проверку, отец подростка хочет сам понять, что же случилось в тот злополучный день, и надеется сделать это с помощью информации очевидцев»,

- пишет издание.

Людей, обладающих информацией, просят звонить по телефонам: 8-911-408-33-48 или 8-900-455-72-25.

Надежда есть, так как трагедия произошла на глазах у многочисленных свидетелей. Напомним, подросток пришел на карьер с компанией. Купался, но в какой-то момент не смог выплыть.