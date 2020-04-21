В Карелии впервые наказали нарушителей самоизоляции

Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, назначены в Медвежьегорском районе. Суд наказал троих граждан, назначив каждому из них штраф в 7500 рублей. Об этом сегодня сообщает издание Karelia.news.

Граждан привлекали по части 2 статьи 6.3 КоАП, предусматривающей административную ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Согласно статье, для граждан предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов признался журналистам, что результат от штрафов в Медвежьегорске был. По его словам, ранее люди игнорировали режим самоизоляции, в хорошую погоду выходили на улицу, но сейчас стали «более-менее» соблюдать.

Антипов сообщил, что с 12 апреля штрафы выписывают по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Санкция для граждан по ней составляет от одной до 30 тысяч рублей. В МВД порталу «Карелия.Ньюс» также подтвердили, что сейчас протоколы на нарушителей режима составляют по статье 20.6.1.

Напомним, два протокола о нарушениях самоизоляции в Костомукше суд еще не рассматривал.