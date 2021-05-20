Для отдыха в лагерях Карелии детям придется сдать ПЦР-тест на COVID-19

Летняя оздоровительная кампания в Карелии начнется с 25 мая. Глава региона внес в свое мартовское распоряжение изменения, регулирующие организацию детского отдыха в летних лагерях с учетом эпидобстановки.

Организованные детские группы смогут выезжать в лагеря в другие субъекты страны с учетом эпидемиологической обстановки в принимающих регионах.

Также определены правила въезда организованных групп детей в летние лагеря в Карелии. У каждого ребенка должен быть отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за 3 дня до заезда в лагерь, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Также разрешаются стационарные палаточные лагеря. В них нужно будет соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к профилактике коронавируса. (фото topspb.tv)