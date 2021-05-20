Судьи Карелии посетили несовершеннолетних правонарушителей

Председатель Верховного суда Республики Карелия Анатолий Наквас и председатели городских и районных судов посетили Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), сообщает МВД Карелии.

Целью визита 19 мая стало знакомство с условиями учреждения.

Начальник Центра подполковник полиции Татьяна Оськина провела гостей по всем помещениям и представила последовательность пребывания в нем воспитанников – начиная с санпропускника и медицинского кабинета, заканчивая компьютерным классом, спортзалом, мастерской, комнатой психологической разгрузки.

«Воспитанники в живом диалоге с гостями подтвердили, что им нравится в ЦВСНП – тот, кто помладше хвалил вкусное питание, те, кто постарше хвастались, что смогли получить заветные высокие оценки в учёбе» – говорится в сообщении МВД.

Помещаемые в учреждение по приговору суда юные жители республики находятся здесь не более 30 суток. Нередко этот срок позволяет им впервые вырваться из пагубной среды, получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь, в том числе, при наличии наркозависимости.

Педагоги, воспитатели, психологи рассказали представителям судебной системы, с какими случаями из жизни подрастающего поколения им приходилось сталкиваться, как реабилитационная работа ЦВСНП влияла на судьбы конкретных семей.

В заключение представители судейского сообщества вручили воспитанникам Центра в подарок спортинвентарь, пожелав направлять энергию в мирное русло.

В свою очередь, правоохранители выразили надежду, что при рассмотрении мер воспитательного характера в отношении несовершеннолетних правонарушителей в судах республики не будут избегать одной из самых действенных из них – направления в ЦВСНП МВД по Республике Карелия. // Фото: static.mvd.ru