Коронавирус найден в 12 домах Петрозаводска: 9 ранее были «чистыми»

Карта распространения коронавируса в Карелии за прошедшие сутки называет 12 адресов, где обнаружены случаи заболевания.

Это девять адресов, где очаг ранее не выявлялся: ул. Мелентьевой, 43В; пр. Октябрьский, 4; пр. Ленина, 35; пр. Ленина, 35А; ул. Лососинская, 6; ул. Радищева, 10; проезд 3-й Усадебный; ул. Благодатная и ул. Чистая, 4.

Также три адреса с повторными случаями заражения: пр. Комсомольский, 7; пр. А.Невского, 46 и пр. А.Невского, 1.

Напомним, в Петрозаводске за прошедшие сутки заболело 14 человек. Всего заболевших в столице Карелии 1385 человек.