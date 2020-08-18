18 августа 2020, 11:36
Завтра останутся без света несколько районов Петрозаводска
Электроснабжение будет отключено в районах Зимник, Бараний Берег, Лазурный Берег
Временные неудобства связаны с плановыми работами на сетях, сообщает администрация Петрозаводска.
19 августа 2020 г. с 10.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии в районах Зимник, Бараний Берег, Лазурный Берег.
Перерывы в электроснабжении связаны с производством плановых работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО «Прионежская сетевая компания».