Мемориальные плиты для памятника Курильскому десанту делают в Карелии

Новые мемориальные плиты с именами участников Курильского десанта появятся в Петропавловске-Камчатском, сообщается на сайте «Полуостров Камчатка».

На прежних плитах в сквере Свободы города Петропавловск-Камчатский были указаны далеко не все имена воинов-освободителей, принявших участие в заключительном этапе Второй мировой войны в августе-сентябре 1945 года, и этот недостаток было решено исправить.

В канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и годовщины победы над милитаристской Японией была проведена огромная работа по восстановлению списка солдат и офицеров – участников Курильской десантной операции. Всего будет увековечено более тысячи фамилий.

Заказали мемориальные плиты в Карелии. Однако у руководства края есть определенное беспокойство в отношении сроков выполнения важного заказа.

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов в ходе еженедельного оперативного совещания поручил направить специалиста на завод в Карелии, где изготавливают новые мемориальные плиты, которые должны отправить на Камчатку 25 августа.

В свою очередь глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин сообщил, что прорабатывается доставка плит авиатранспортом, так как перевозка наземным и водными видами транспорта может занять более месяца, а работы должны быть завершены к Дню окончания Второй мировой войны – 3 сентября.

