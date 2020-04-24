Названы сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Как долго продлится пандемия коронавируса в мире, на этот вопрос попробовал ответить руководитель отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, подразделения Института вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко. По его словам, человечество забудет о COVID-19 через 6-7 месяцев после регистрации первых заболевших, пишет «Интерфакс».

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций – SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) – закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― сказал он.

Также Бутенко отметил, что такая ситуация может произойти и с пандемией коронавируса, однако SARS-CoV-2 обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым.