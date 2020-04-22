Силиконовая грудь спасла женщину от пули

Силиконовый имплантат в груди 30-летней женщины спас ее от гибели от шальной пули. Случай описан в медицинском журнале Plastic Surgery Case Studies, сообщает «Лента.ру».

Женщина стала жертвой неизвестного стрелка на улице в Канаде. Прохожая услышала выстрел и почувствовала боль и жар в левой груди, а затем увидела кровь.

В травматологии врачи ее осмотрели, сделали рентген. Снимок показал инородное тело, перелом ребра. Компьютерная томография выявила небольшой ушиб легкого. Хирурги удалили ба поврежденных имплантата и извлекли пулю 40 калибра.

Медики, изучив томографию женщины, заключили, если бы не силиконовая грудь, пуля прошла бы через ее грудную клетку и, возможно, попала бы в сердце, если бы не изменивший траекторию левый имплантат.