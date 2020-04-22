Ученые развеяли миф о пользе чеснока и лимона против коронавируса

Британские ученые опровергли миф о пользе народных средств в борьбе с COVID-19. Речь идет о популярных продуктах во время различных эпидемий – чесноке и лимоне.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на Science Alert, чеснок обладает антибактериальным эффектом его активные соединения помогают в борьбе против золотистого стафилококка и сальмонеллы. Но в нем не обнаружены противовирусные свойства. Сегодня нет доказательств, что чеснок поможет против COVID-19. Как и нет свидетельств, что лимон поможет излечиться. Лимоны – источники витамина С, как и другие цитрусовые. Аскорбиновая кислота помогает поддерживать нормальную работу иммунной системы.

Также есть данные о том, что от вируса можно избавиться, если есть продукты с высокой кислотностью, такие как, лимоны, лаймы, апельсины, чай с куркумой и авокадо. По данным ученых, пища не может серьезно влиять на уровень pH крови, клеток или тканей, вирусные инфекции. Организм сам регулирует уровень кислотности независимо от продуктов.

Известно, что кетогенная диета помогает справиться с простудой и гриппом. Исследования проводились на мышах. Но нет доказательств воздействия этой диеты на новую коронавирусную инфекцию.